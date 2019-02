Resignación, crack: Karim Benzema perdió las esperanzas de volver a la selección de Francia

El delantero francés del Real Madrid Karim Benzema , que disfruta de uno de sus mejores momentos desde que juega en España, parece resignado a que no volverá a jugar nunca más con Francia, según dijo este domingo al programa Téléfoot.



"No voy a hacer el loco y decir que espero a la selección. Tienen un equipo, son campeones del mundo, hay una nueva generación, nuevos jóvenes, está bien. Han hecho un gran trabajo y les deseo suerte", declaró el delantero a la televisión francesa.



Benzema, que ha sido 81 veces seleccionado con los Bleus y ha marcado 27 goles, no juega con su selección desde octubre de 2015, cuando fue apartado tras el famoso caso de la 'sex-tape' y su presunto chantaje a su entonces compañero Matthieu Valbuena.



Sin Benzema en el equipo de Didier Deschamps, Francia fue finalista de la Eurocopa-2016 y vencedor del Mundial-2018.



Autor del primer gol del Real Madrid en la victoria 2-1 en Ámsterdam contra el Ajax, el pasado miércoles en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, Benzema anotó su gol 60 en la Champions, siendo el cuarto goleador histórico de esta competición.



Fuente: AFP