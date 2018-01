Kepa Arrizabalaga sorprendió a todos el pasado lunes al firmar su renovación con la camiseta del Athletic Club de Bilbao. Cuando diarios como 'Marca' y 'As' indicaban que el joven portero del club vasco pasaría al Real Madrid , este se cansó de esperar al club merengue y se quedó en San Mamés. Es más, su cláusula ahora asciende a 80 millones de euros y prácticamente queda descartado para estar en el cuadro de Zinedine Zidane.

Este martes, Kepa Arrizabalaga dio una rueda de prensa y allí fue consultado por medios locales. Varias de las preguntas fueron sobre su frustrado pase al Real Madrid , aunque fue contundente al mencionar que se encuentra feliz de mantenerse en su actual conjunto.

"Se han hablado muchas cosas de mí y hasta se ha cruzado la línea del respeto. Nunca me he visto fuera del Athletic porque en realidad no lo he estado. El único reconocimiento que he pasado ha sido con el Bilbao", indicó Kepa ante las consultas respecto a una salida al Real Madrid.

Aunque, el joven arquero español mencionó que le llegaron ofertas para este mercado de invierno, aunque no especificó a los cuadros involucrados. "Agradezco a los interesados que han estado preguntando por mí. La comunicación con el Athletic ha sido constante y fluida en todo momento", añadió.

De otro lado, Kepa Arrizabalaga ya se prepara para lo que será un nuevo partido con su cuadro. Como ya están fuera de los cuartos de final de la Copa del Rey, la mira la tienen sobre este viernes, fecha en la que chocarán contra Eibar en una nueva jornada de la Liga Santander.