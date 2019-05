Keylor Navas recibió una gran condición del Porto para que lo fiche en la próxima temporada

Keylor Navas se despidió de todos los hinchas del Real Madrid el último domingo, fecha en la que los merengues perdieron 2-0 frente al Betis en el Bernabéu por la jornada 38 y última de LaLiga Santander. El portero fue titular, pero no pudo evitar el mal momento de su equipo en el último cotejo de la temporada en España.

El técnico del Real Madrid , Zinedine Zidane, habló con Keylor Navas y le explicó que no lo tiene en cuenta para la próxima temporada. Ante este panorama, la prensa lusa apuntó que Porto tiene en sus planes al internacional de la Selección de Costa Rica. Sin embargo, no será fácil su traspaso al fútbol portugués de primera división.

Y es que en el Madrid, Keylor gana 5 millones de euros de manera anual. Porto no está dispuesto a llegar a esta cifra, por lo que le ha pedido al ex Levante que baje sus pretensiones económicas para así no tener problemas financieros con tal de tener en su plantel versión 2019-20, según OK Diario.

Asimismo, el citado medio español menciona que la posible llegada del 'tico' depende también de la continuidad del arquero Iker Casillas. Hay que tener en cuenta que el 'Santo' sufrió un paro cardiaco en pleno entrenamiento y su retiro como profesional está en vilo. Habrían novedades en las próximas semanas.

Keylor Navas llegó al Madrid a mediados del año 2014 luego de su tremendo Mundial Brasil 2014 con su país. Primero alternó con Casillas en la portería en su primera temporada de la mano de Carlo Ancelotti, pero con la marcha del español se convirtió en titular hasta 2018. Thibaut Courtois lo sacó bajo palos.

► Rakitic aclara las cosas a poco de la llegada de Frenkie al Barcelona

► PSG va por una 'perla' del Madrid si se concreta la salida de Neymar

► Los 15 fichajes más 'raros' que llegaron al Perú

► Melgar repitió 'papelón' de otro club peruano tras 18 años

► Mira aquí cómo quedó la tabla de LaLiga Santander