El primer camino por Neymar: la oferta del PSG por Keylor Navas al Real Madrid

El PSG ha tomado una decisión: desea contar con Keylor Navas de cara a la presente temporada. Un arquero de experiencia, con manejo en el vestuario y, sobre todo, ganador de Champions League es lo que necesita la plantilla de los parisinos venida a menos con la salida de Gianluigi Buffon, Dani Alves y ahora – y muy posiblemente – Neymar. La directiva del club le ha puesto los ojos al arquero costarricense para poder competir internacionalmente este 2019-20.



Keylor Navas podría llegar al PSG a cambio de una cesión con el Real Madrid. En la temporada pasada, los madridistas pedían 20 millones de euros a los franceses por el golero ‘tico’, pero apenas el PSG quería que fuera un préstamo, opción que vuelve a reforzar con un aliciente: la salida de Neymar de París con destino a España.



Sabiendo que Florentino Pérez y la dirigencia del club hacen todo lo posible por traer a Neymar a la plantilla de Zidane, el Real Madrid no forzaría mucho la salida de Keylor. ‘Zizou’ no quiere problemas con Thibaut Courtois ni con el ex Levante, por lo que levantaría el pulgar aprobando su salida en el mercado de fichajes de verano. Todo lo que sea para traer a Neymar.



La oferta en el pasado

Hace unas horas se ha revelado que el PSG rechazó una oferta de 100 millones de euros y tres jugadores de la plantilla por Neymar, por lo que queda claro el interés en la Ligue 1. Keylor El debería venir a préstamo y ‘Ney’ a cambio de más de 220 millones de euros.



El cierre en el mercado de pases de España y Francia es el 02 de setiembre, por lo que resta poco tiempo para ambos jugadores cambien de camiseta.



