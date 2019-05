Maravilloso: Keylor tuvo notable gesto con hincha peruano del Real Madrid en Valdebebas [VIDEO]

El nombre de Keylor Navas es uno de los que más se habla en estos momentos en Real Madrid , aunque no necesariamente porque se vaya a quedar en el Bernabéu. Todo lo contrario. Esta semana, el programa Jugones reveló que el técnico Zinedine Zidane le comunicó al portero que no será tomado en cuenta para la próxima temporada, por lo que tendrá que salir del club merengue por la puerta falsa.

Pese a que Keylor Navas se irá del Real Madrid , su predisposición hacia los hinchas blancos sigue siendo la misma. Se muestra siempre amable y el último miércoles tuvo un gran gesto con un hincha peruano quien tiene cáncer a los huesos y que fue hasta la ciudad deportiva Valdebebas para verlo en persona.

Ni bien salió del campus de entrenamiento del Madrid, Keylor se dio cuenta de Augusto, quien también le dijo a Jugones que - lamentablemente - la enfermedad ha llegado hasta su cadera (se encuentra en España para tratarse). El 'tico' pidió a la seguridad del recinto que lo dejaran pasar, se tomó fotos con él e incluso le regaló unos guantes autografiados.

Keylor Navas y el gran gesto con hincha peruano del Real Madrid. (Jugones)

"Lo saludé, me tomé una foto con él. Muy humilde, como siempre. Me obsequió sus guantes. Tiene tres Champions ganadas. Es suficiente, ¿no? Me gustaría verlo en un equipo grande como Real Madrid", fue lo que dijo un más que contento Augusto al citado medio español.

Por otra parte, este domingo sería el último partido de Keylor Navas con la camiseta del Real Madrid. Se espera que sea titular frente al Betis en el Estadio Santiago Bernabéu para despedirse de los hinchas merengues que lo alentaron desde su llegada en 2014 luego del Mundial de Brasil.

