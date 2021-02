Pese al paseo de este domingo en el Di Stéfano frente al Valencia, el Real Madrid sigue lejos del líder Atlético en LaLiga Santander. Los de Zidane están a cinco puntos, pero los de Simeone tienen dos partidos menos. Si bien nada está dicho, y menos con el triunfo ‘blanco’ de hoy ante el Valencia, Toni Kroos, autor de uno de los tantos de la jornada en Valdebebas, cree que este y otros triunfos no sean suficiente.

“Puede ser. Si ganamos todo, sabemos que puede no ser suficiente. Nuestro objetivo es centrarnos en lo que hacemos nosotros”, declaró el alemán al final del partido.

Kroos apareció sobre el final del primer tiempo para anotar un gol muy a su estilo: pase a la red pegado al palo del portero. El centrocampista habló sobre su tanto, tras perderse la jornada anterior por suspensión.

“Me he perdido un partido (ríe). Me gusta meter goles, claro, pero tengo otras cosas que hacer para el equipo. El gol no ha estado mal”.

Finalmente, Toni se refirió a la pesadilla que vive el Madrid con las lesiones: tiene ocho jugadores del primer equipo el la enfermería, tras la nueva lesión de Dani Carvajal justo en el día de su reaparición.

“Nos preocupa mucho, claro. Nos faltan jugadores importantes. Es jodido porque especialmente Carva vuelve de tres lesiones seguidas. No está bien, no nos gusta, pero los demás tienen que hacer lo más posible. No podemos cambiar la situación, hay que aceptar esto”, apuntó.

