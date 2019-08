El nombre que quiere llevar Kubo en su camiseta que causa 'problemas' en el Real Madrid

El arribo de Takefusa Kubo al Real Madrid ha significado una 'mini revolución' en el Santigo Bernabéu, y no solo a nivel deportivo. Si bien es cierto el principal dilema es decidir si se queda en el primer equipo con Zinedine Zidane o se va al Casilla , a la fecha el japonés ha dado otro 'problema' a la 'Casa Blanca', aunque a nivel de ventas.



El futbolista de 18 años no solo ha sido una apuesta a futuro para el Madrid en cuanto a lo futbolístico, sino también en cuanto a marketing se refiere tanto en España como en Japón, donde es comparado con Messi. La cantidad de ventas de camisetas con Kubo en el dorsal es tan importante que en el país asiático está a la altura de las indumentarias de los 'pesos pesados' como Sergio Ramos, Eden Hazard o Luka Modric.



Y es aquí, precisamente, donde radica el inconveniente: Kubo no quiere llamarse Kubo. ¿Cómo así? El centrocampista prefiere que lo llamen Take, diminutivo de su nombre Takefusa, y así quiere que luzca su camiseta.



El 'problema' es que la tienda oficial del Real Madrid ya ha vendido, y aún tiene en 'stock', camisetas con el apellido del oriental y si finalmente el jugador decide realizar el cambio, sus seguidores no comprarán las 'micas' que llevan Kubo en la espalda.

Tienda online del Real Madrid. Tienda online del Real Madrid.

► Jales de avanzada: Kubo y los 17 futbolistas japoneses que pasaron por la Liga de España [FOTOS]



► Pepe al Arsenal entra a la lista: los 20 fichajes más caros en la historia del fútbol [FOTOS]



► ¡Qué no termine como Robinho! Florentino preocupado por situación de estrella que Zidane no ve en Real Madrid



► Sino tendrá que esperar: revelan fecha límite para que Barcelona intente fichar a Neymar este verano