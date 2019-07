Que lo sepa Real Madrid: Mbappé aseguró su continuidad en PSG con este contundente mensaje [FOTO]

Kylian Mbappé ha sonado para Real Madrid desde hace más de un año. En la mente del presidente Florentino Pérez está hacerse con los servicios del joven delantero francés, pero esto tendrá que esperar para la próxima temporada debido a que el mandamás parisino, Nasser Al-Khelaïfi, sostuvo hace algunas semanas que su joven estrella de ataque se quedará en su club "en un 200%".

Es más, Kylian Mbappé participó en la presentación de la camiseta del PSG para la campaña que viene y para zanjar cualquier rumor que lo pone en Real Madrid , el también ex atacante del AS Mónaco publicó un mensaje en Twitter que no gustará para nada a los hinchas de la 'Casa Blanca'.

"Aquí está París 19/20", fue lo que escribió Mbappé en la citada red social. El mensaje fue acompañado de una imagen en la que luce la indumentaria de su actual equipo para la próxima temporada. Rápidamente, su texto se volvió viral en cuestión de minutos y tuvo cientos de comentarios de todos lados del planeta fútbol.

Este fue el mensaje de Kylian Mbappé a través de su cuenta oficial de Twitter.

Los merengues estarían dispuestos a poner 180 millones de euros con tal de sacar al popular 'Donatello' del Parque de los Príncipes. Los fanáticos blancos tendrán que esperar al menos un año para verlo junto a Eden Hazard, Sergio Ramos y otras figuras.

Por otra parte, Álvaro Odriozola y Brahim Díaz ya se encuentran en la ciudad deportiva Valdebebas para empezar la pretemporada al mando del técnico Zinedine Zidane. La prioridad es volver a ganar LaLiga, torneo que no levanta el club desde la temporada 2016-17 con 'Zizou' como DT.

