“Si me voy al Real Madrid con 20 años, ¿qué haré con 23?”: la ‘confesión’ de Mbappé

Kylian Mbappé quiere irse al Real Madrid , aunque… no de manera inmediata. El diario ‘Le Journal du Dimanche’ ha publicado un artículo este domingo, en donde confiesa que un familiar del entorno del delantero francés ha señalado que Kylian sí desea jugar en el Santiago Bernabéu, aunque – quizás no – durante la próxima temporada. Como se sabe, de acuerdo a medios españoles, Mbappé se encontraría en la órbita de Zidane y Florentino Pérez.



“ Kylian se ve asimismo jugando en el Real Madrid”, sería una de las declaraciones de uno de los familiares de Mbappé al medio francés para luego agregar que podría marcharse de París en tres temporadas. “Si me voy al Real Madrid con 20 años, ¿qué haré con 23?”, habría expresado también el delantero en la publicación del rotativo francés.



Como se ha especulado en los últimos días, Zidane tiene la tarea de convencer a Kylian Mbappé de vestir de blanco durante la próxima temporada. ‘Zizou’ mantiene una buena relación de respeto con el futbolista, por lo que arriba – hasta el 2022 – puede ser un indicio para traer al Golden Boy del Mundial para la próxima temporada.



Kylian Mbappé llevado dos temporadas en el PSG y habría asegurado su deseo de jugar una más, aunque el golpe de los parisinos en la Champions League puede ser un argumento importante para que el galo desea jugar en Real Madrid para el curso del 2019-20.



