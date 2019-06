Real Madrid se resigna: contundente frase del presidente del PSG por fichaje de Kylian Mbappé

Real Madrid tiene el sueño que Kylian Mbappé se convierta en el nuevo 'galáctico' del club en el mercado de fichajes de la próxima temporada. Con Eden Hazard ya presentado y con Paul Pogba cerca del Bernabéu, el presidente Florentino Pérez tiene claro que el jugador del PSG sería más que importante en los objetivos merengues como volver a ganar LaLiga Santander y alzarse con la Champions League.

Sin embargo, en el cuadro parisino no van a dejar salir a Kylian Mbappé al Real Madrid , al menos para la campaña 2019-20 que viene. El presidente del cuadro francés, Nasser Al Khelaifi, habló para la revista France Football y allí declaró que no tiene la intención de desprenderse del joven delantero, así pongan una gran suma de dinero sobre la mesa.

" Mbappé va a seguir en la próxima temporada al 200%", fue lo que sostuvo el mandamás del PSG al citado medio. De esta manera, el Madrid la tiene más que imposible para sacar al ex jugador del AS Mónaco del Parque de los Príncipes. 'La Casa Blanca' estaba dispuesta a llegar a los 170 millones de euros con tal de pagar su traspaso.

Hace unos días, el 'presi' del elenco galo también declaró que si alguien no se siente cómodo en su institución, tiene las puertas abiertas para salir del club. "Todos los jugadores deben asumir sus responsabilidades. No están para complacerse. Si no están de acuerdo, tienen las puertas abiertas. No quiero más comportamientos de estrellas", apuntó.

Kylian Mbappé, quien suena en Real Madrid desde hace poco más de un año, marcó 33 goles en el campeonato francés de primera división de la temporada pasada. No obstante, esta tremenda cifra no alcanzó para que obtenga la Bota de Oro, que finalmente se la llevó Lionel Messi.

