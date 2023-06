Uno de los futbolistas que no se muerde la lengua a la hora de referirse a un colega de profesión es Toni Kroos. Lo ha hecho en más de una oportunidad y esta vez su víctima ha sido Eden Hazard, el fichaje más caro en la historia del Real Madrid (115 millones de euros) que hace pocos días le puso fin a su periplo por el cuadro de Concha Espina. En su ya conocido podcast, el volante alemán criticó el paso del delantero belga por el Santiago Bernabéu, sobre todo por el gran gasto que representó contratarlo desde el Chelsea en el mercado de fichajes de verano de 2019.

“¿Bellingham ha costado 103 millones? Aquí tenemos jugadores que vinieron por mucho dinero y, básicamente, ha dejado morir su carrera (Eden Hazard). Se hizo un gran inversión y creo que todo el mundo entiende que no fue un buen traspaso”, indicó Kroos en el podcast ‘Einfach mal luppen’.

No se trata de la primera vez que Kroos lanza un dardo contra ahora su excompañero en el Real Madrid. En marzo, justo antes del Clásico contra el FC Barcelona, alemán hizo un duro comentario al afirmar que no sentía pena por la situación del exjugador del Chelsea, lastrado por las lesiones.

“No creo que Eden tenga una mala vida. Puedes compadecerte de gente que lo está pasando claramente peor. No se trata de dinero, simplemente no he sentido lástima por nadie en el fútbol. Por supuesto, la situación ha sido difícil durante mucho tiempo, pero al fin y al cabo, cada uno es en cierta medida responsable de su propia situación”, indicó al respecto.





Eden Hazard llegó a Real Madrid en 2019. (Foto: Getty Images)





El triste paso de Hazard en Real Madrid





El inicio del belga en el Bernabéu fue complicado. Llegó fuera de forma y pasado de peso y sufrió enseguida problemas musculares durante el lento proceso de puesta a punto. Cuando lo consiguió, y comenzaba a parecerse al jugador de fantasía que había maravillado en Londres, su compatriota Meunier le lesionó el tobillo derecho en un Real Madrid-PSG en noviembre de 2019.

En primer momento, parecía un leve golpe, pero se convirtió en el momento que hundió el sueño del Madrid y del futbolista. Hazard empezó a encadenar una larguísima sucesión de problemas musculares y su tobillo, que pasó varias veces por el quirófano, nunca volvió a recuperar su mejor nivel, como lo había mostrado en Stamford Bridge.

Finalmente, Eden Hazard se fue del Real Madrid al final de la temporada 2022-23, a falta de un año para terminar su contrato, con 76 partidos en cuatro campañas, en las que ha sumado siete goles y 12 asistencias. Lamentablemente, nunca jugó un Clásico ante el Barcelona.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR