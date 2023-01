Desde su fichaje en junio de 2019, Eden Hazard ha tenido un discreto rendimiento en el Real Madrid. Y es que el atacante belga no ha podido encontrar su mejor nivel y, tras apartarse de la selección de Bélgica luego de su participación en el Mundial Qatar 2022, tal parece que ahora le toca el turno de salir del elenco ‘merengue’. El futbolista ha evidenciado un gran bajón físico, el cual le está ocasionando que ya no rinda como lo hacía con el Chelsea y esto disgusta mucho en la dirección deportiva del club español, quien ya busca desprenderse de él cuanto antes.

Según la información brindada por Marca, el futuro del extremo belga podría estar en Turquía, específicamente en el Fenerbahçe. Los turcos estarían dispuestos a apostar por él en este mercado de pases, puesto que buscan aumentar la calidad de su plantilla.

El popular medio de comunicación también aseguró que los ‘Canarios Amarillos’ también se ofrecieron a pagar una pequeña cantidad al Real Madrid para hacerse con los servicios de Eden Hazard, aunque ya adivirtieron que no será una cifra alta dado que buscan aprovecharse de la mala situación que tiene en el Santiago Bernabéu para sacarlo a un precio asequible.

Es necesario mencionar que el cuadro blanco está más que dispuesto a escuchar ofertas por el atacante belga ya que es un jugador que no entra en los planes de Carlo Ancelotti de aquí a final de temporada. Eso sí, lo que sí tienen muy claro en la institución es que no dejarán marchar gratis al jugador, por lo que desean ingresar alguna cantidad por él debido a que su fichaje aún no está amortizado.

La palabra de Carlo Ancelotti

Luego del duelo ante CP Cacereño, por la Copa del Rey, el técnico Carlo Ancelotti se refirió al desempeño de sus dirigidos. Según el estratega italiano, el conjunto blanco no ha temido en ningún momento ser eliminado, ya que aseguró que sus jugadores “han cumplido, haciendo lo que tenían que hacer”.

“Me ha gustado todo, desde el primer minuto hasta el último, hemos sabido sufrir, no hemos arriesgado atrás, los jugadores han cumplido”, sentenció el DT en referencia a su equipo.





