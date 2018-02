Gareth Bale es uno de los señalados para la guillotina del Real Madrid. Fichado por casi 100 millones de euros, el galés prometía ser una especie de Cristiano Ronaldo por la otra esquina de la cancha. Sin embargo, la historia no fue así, el futbolista fue acumulando más lesiones que goles y ahora Florentino Pérez parece haber desistido de una obsesión que le había hecho vender a Ángel Di María y otros jugadores. Medios españoles aseguran que se encuentran en venta y que le hará una oferta a Roman Abramovich para que se lo lleve a Stamford Bridge.



¿Cuál será la oferta? Bale y 20 millones de euros más por llevarse a Eden Hazard al Santiago Bernabéu. La propuesta puede ser atractiva para los ‘Blues’ que perderían a uno de sus mejores jugadores, pero que a la vez sumarían un nuevo valor para una plantilla que puede tener otro timonel al mando, dado que se duda de la continuidad de Antonio Conte.



Florentino Pérez pretende que el pase de Bale se venda en 90 millones de euros, mientras que en Stamford Bridge indican que el precio del delantero belga se encuentra entre los 100 a 110 millones, pese a lo que diga el mercado en la actualidad.



La operación contaría con el acierto de Zidane. La continuidad del técnico sigue siendo una incógnita. La Champions puede darle otro empujón al francés. El míster, como se dice en España, tiene cada día menos números para seguir en el banquillo blanco. Y no solo por los malos resultados de esta temporada, sino porque en el Bernabéu dudan de que el francés se encuentre dispuesto a liderar una renovación en el vestuario.



No obstante, si Zizou siguiera, la llegada de Eden Hazard es una de sus prioridades, así como no ve a Bale capaz de dar algo mejor de lo que ha dado ya en Chamartín. Habría luz verde para un fichaje que seguro daría que hablar mucho en Europa.