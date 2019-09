Un lío de fiestas y lesiones: Neymar y las razones por las que Real Madrid no se lanzó con todo a por él

Además del Barcelona y Juventus, Real Madrid era otro de los clubes que había puesto a Neymar en su agenda de fichajes. Con la intención de salir al costo que sea del PSG, el crack brasileño no descartaba a ningún club. Ni siquiera al equipo de Valdebebas a pesar de su pasado azulgrana. No obstante, todo hace indicar que el interés de Florentino Pérez no fue lo suficientemente fuerte.



Según 'Defensa Central', medio partidario del Real Madrid, el presidente del club español no terminó de convencerse de la llegada de Neymar debido a dos problemas que ha arrastrado en los últimos años y que definitivamente han mermado su rendimientos.



Lo primero son las lesiones. Tal como apunta la citada fuente, a Florentino le advirtieron que el quinto metatarsiano de Neymar podría ser un problema. En sus dos años en PSG, el brasileño ha pasado más tiempo en la enfermería que en las canchas y eso es algo que Pérez no iba a permitir.



Y luego están las fiestas. Neymar lleva una agitada vida social y no tiene problemas en mostrarse en redes sociales con sus amigos. El brasileño lo dejó muy en claro cuando se lucía en playas y conciertos mientras el Madrid y Barcelona se peleaban por su fichaje. Florentino no avala su conducta.

Tras frustrarse su salida al Barcelona, Neymar estaría listo para reaparecer con el PSG el próximo 14 de septiembre ante el Racing de Estrasburgo por la Ligue 1. Antes, el brasileño disputará un par de amistosos con su selección en Estados Unidos. El primero ante Colombia el viernes 6 y cuatro días más tarde ante Perú.

