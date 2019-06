Vuelve a la puja por De Ligt: Real Madrid se pone a la carga en el mercado de fichajes

Real Madrid sigue de compras en el mercado de fichajes de verano. Florentino Pérez quiere cumplirle con todos los pedidos a Zinedine Zidane, al punto que ha vuelto a la carga por un descartado de hace semanas: el zaguero Matthijs de Ligt , quien tenía todo cerrado con el Barcelona, pero que ahora escucha las ofertas de equipos top de Europa. ¿La razón? El salario que se le ofrece y que negocia su representante Mino Raiola en estos días.



De acuerdo a Radio Montecarlo, el Real Madrid desea contar con De Ligt para la próxima temporada y ha consultado por el salario que desearía ganar el seleccionado holandés y capitán del Ajax de Ámsterdam. Con una oferta que supera los 75 millones de euros, el cuadro holandés tenía acuerdo con el Barcelona , pero no el futbolista y su agente con el salario ofrecido: alrededor de cinco a seis millones de euros por temporada, un poco menos de lo esperado.



Medios en España aseguran que el PSG y Manchester United le ofrecen un mejor contrato a De Ligt, por lo que el central sigue esperando que los culés suban su oferta. De no ser así, no comprará un pasaje de ida con destino al aeropuerto de El Prat, sino que seguirá descansando y aprovechando sus vacaciones en Holanda a la espera de su nuevo destino.



El Real Madrid podría aprovechar de nuevo la cartera para ‘robarle’ un nuevo futbolista al Barcelona y tener al central más cotizado y prometedor del ‘Viejo Continente’. Mino Raiola tan solo quiere subir la tajada por su representado y llevarlo a un club top.



Al interés por De Ligt, también se han sumado el Manchester City, Bayern Munich y hasta el propio Atlético de Madrid. Todos quieren a este central de buen juego aéreo, liderazgo y marcaje que ha cautivado a todos los dirigentes en Europa.



