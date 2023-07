Por estos días, el Real Madrid está preparándose para lo que será el curso 2023-24. Los merengues empezaron la pretemporada casi con todos sus estrellas pensando en la gira de amistosos por Estados Unidos. Sin embargo, no es precisamente por sus entrenamientos por los que el cuadro español está dando que hablar en las últimas horas, sino por una seria acusación del diario The Telegraph. Según una investigación llevada a cabo por el medio inglés, el equipo más campeón de Europa se ha negado a explicar por qué el 20% de sus gastos, lo que asciende a 122 millones de euros, no se contabilizaron en los resultados del último ejercicio financiero publicado en octubre de 2022. Simplemente, no estaría cumpliendo con el ‘Fair Play’ financiero.

“El Madrid se ha negado a responder preguntas específicas sobre la naturaleza de esos 135 millones (a excepción de una partida de 13,6 destinada a LaLiga y que los 20 clubes están obligados a pagar) en pagos realizados a través de su subcategoría ‘otros gastos operativos’ en los resultados financieros del club para el año que termina el 30 de junio de 2022″, apunta la investigación.

El club blanco ni confirma ni desmiente, siempre según la investigación, que esos gastos correspondan a un reembolso por un acuerdo para la venta de futuros ingresos de marketing al grupo de capital privado Providence.

El primer acuerdo con esta empresa data del año fiscal 2017/18 y aportó al club blanco dinero en efectivo a cambio de la venta de flujos de ingresos futuros. A partir de aquel año, la relación se ha extendido tanto en la duración como el valor de los pagos.

“Las sumas obtenidas de la venta de un porcentaje no especificado de los futuros ingresos por patrocinio, que según el club se renovaron en 2019-2020, se registraron en las cuentas del Real como ingresos en lugar de deuda. El club nunca ha explicado con detalle cómo se devuelve ese compromiso a Providenceni cuánto se paga cada año”, detalla el artículo de The Telegraph.

Aunque “no hay ninguna sugerencia que el acuerdo sea ilegal”, sí desprende cierta incertidumbre sobre si se ajusta a las normas de los ‘Fair Play’ Financiero de la UEFA ya que existen “serias dudas sobre si se debe permitir a los clubes registrar la venta de ingresos futuros como ingresos de marketing en lugar de como deuda”, añade la investigación.





¿Qué es el ‘Fair Play’ financiero?





El fair play financiero se basa en la búsqueda de equilibrio entre ingresos y egresos de las instituciones. De esta manera, se quiere lograr una viabilidad del club y no hipotecarlo por una o dos temporadas puntuales para contratar a jugadores o también tener un nuevo cuerpo técnico.

Con esto, además, se establecen límites que permiten que los clubes que integran la competencia tengan una mayor igualdad en sus planteles, evitando que instituciones con un alto poder económico puedan desnivelar el torneo al atraer demasiadas figuras a sus filas.





