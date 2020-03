Real Madrid vive en estado de cuarentena. Todos los futbolistas del primer equipo están en confinamiento luego que hace un par de semanas se revelara que uno de los jugadores del cuadro de baloncesto dio positivo por coronavirus. Aunque todo no quedó allí, lamentablemente.

Y es que Lorenzo Sanz, ex presidente de la ‘Casa Blanca’ entre 1995 al año 2000, falleció el ultimo sábado luego que se contagiara de este enfermedad. Con 76 años de edad, el ex mandamás merengue dejó de existir y su hijo del mismo nombre lo dio a conocer en Twitter. “Acaba de fallecer mi padre. No se merecía este final y de esta manera. Se va una de las personas más buenas, valientes y trabajadoras que he visto en mi vida”, dijo en la red social.

Durante su gestión como presidente del Real Madrid obtuvo dos Champions League (1997-98 y 1999-2000), llevó a grandes técnicos al Estadio Santiago Bernabéu y en la fotogalería de esta nota te los presentamos.

VIDEO RECOMENDADO

¿Cuántas veces se han cancelado los Juegos Olímpicos a lo largo de la historia?

TE PUEDE INTERESAR

MÁS VIDEOS

Thiago Silva entrena junto a sus hijos mientras pasa la cuarentena