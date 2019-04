Tensión en Madrid: Lucas Vázquez y Casemiro tuvieron encontrón durante el partido ante Bilbao [VIDEO]

No ha sido una temporada fácil para el Real Madrid , luego de la partida de sus dos más grandes referentes de los últimos años: Cristiano Ronaldo y Zidane, éste último regresó y se calmaron las aguas... por lo menos eso parecía. Nadie imaginaba que en medio de una gran victoria ocurriera un hecho como lo que pasó en el segundo tiempo en el Santiago Bernabéu.



Corrían 65 minutos del partido y el Real Madrid iba ganando 1-0. Benzema ya se perfilaba como la gran figura del partido y el Madrid hacía lo que mejor sabe hacer: defender el resultado con ataques y posesión del balón. A pesar de haber tenido un primer tiempo en el que ni siquiera tuvieron un solo remate al arco, el gol abridor daba luces de lo que sería el desarrollo del partido.

Pero, un desconcierto en la táctica ofensiva que involucró a Casemiro , molestó mucho a Lucas Vázquez y casi se van a las manos. Lucas se enfadó con su compañero brasileño porque éste le reclamó no ir a buscar un balón que Casemiro le daba. El español lo quería al pie y no al vacío como lo interpretó el mediocampista.



Por lo menos, el intercambio de palabras fue muy tenso, pero felizmente no pasó a mayores. Una situación que dejó al descubierto la tensión que, a pesar de ya solo jugarse el estar en la próxima Champions League (algo que está por concretarse), hay en la interna del Real Madrid por todo lo que ha sucedido.



Lucas Vázquez y Casemiro cuentan con el aval de Zidane. Ambos fueron muy importantes para todos los logros que obtuvo el Madrid en las temporadas pasadas, pero su continuidad no es segura. El brasileño, sobre todo, podría tener las puertas abiertas en el proyecto que prepara el cuadro de la capital española.

