¿Saldará del Real Madrid? La opción desde Italia para Lucas Vázquez

Si Raúl De Tomás no tiene espacio en la plantilla del Real Madrid , Lucas Vázquez no lo tiene en el equipo titular de Zinedine Zidane. Lleva cuatro temporadas en el club y hasta la fecha no ha podido consolidarse como un jugador de 90 minutos, por lo que una opción del extranjero podría ser la chance para el futbolista para medirse en la élite del fútbol y no solo como una pieza de recambio que ha funcionado para los madridistas en los últimos tiempos.



Según ‘Sky Sports’, Antonio Conte le habría pedido al Inter de Milán la contratación de Lucas para la temporada 2019-2020. El extremo del Real Madrid no se encuentra en la lista de transferibles de ‘Zizou’, siendo una buena opción – por sueldo y rendimiento – para entrar y jugar por quienes son los habituales de la institución. Sin embargo, ¿qué dirá Lucas ante una inminente oferta de la liga italiana por él? Con 28 años de edad, todo puede pasar.



Lucas fue formado en el Real Madrid Castilla y fue cedido una temporada al Espanyol para ganar roce hace cinco temporadas. Ya en el Real Madrid desde el 2015, siempre han llegado ofertas por él en el mercado de fichajes de verano como invierno. No obstante, el jugador ni presidente del club se han mostrado serios para darle una ventaja de salida fuera de España.



¿Podrá el Inter tenerlo para el 2019-2020? La opción B del Inter de Milán es Valentino Lázaro del Hertha de Berlín. Habrá que ver la oferta que presentaron también los milaneses.



