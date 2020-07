El último viernes, se cumplieron 20 años de la presentación de Luis Figo como flamante fichaje de Real Madrid, proveniente de FC Barcelona. Florentino Pérez fue quien logró convencer al entonces ídolo azulgrana de pasarse al clásico rival, cosa que el jugador terminó lamentándose con el paso de los años, llegando a afirmar que fue traicionado por el aún presidente de la escuadra merengue.

“La verdad es que no se portó muy bien conmigo. En su momento me jodió bastante. Cuando te sientes traicionado, no lo ves con buenos ojos. A mí me quedaba un año más de contrato y de repente empecé a salir de las alineaciones a tres meses del final de temporada. Justo en la semana del Madrid-Barça. A partir de ahí era suplente y mi situación cambió”, sostuvo el exjugador merengue en diálogo con As.

Luis Figo reconoció que Florentino Pérez lo llamó para que regrese, como directivo, a Real Madrid, cosa que no descarta a futuro, pero tampoco tiene como prioridad.

“Tuvimos un acercamiento hace un año y pico, pero yo no estaba disponible por mis funciones en la UEFA. No se puede decir ni que sí ni que no. El pasado está ahí, sé como están las cosas, pero nunca volvería para ser un cono, volver por volver. Eso lo tengo claro”, finalizó el exastro portugués.

Real Madrid y la incertidumbre de su duelo por Champions League

Por otro lado, el Manchester City vs. Real Madrid quedó en duda tras el rebrote de coronavirus en España, lo que ocasionaría que el elenco de Zidane no llegue a tiempo al compromiso contra el equipo de Guardiola, programado para el próximo viernes 7 de agosto por la vuelta de los octavos de final de la Champions League.

Según detalla la cadena internacional BBC,el gobierno de Gran Bretaña evalúa considerablemente el decretar que las personas que lleguen provenientes de España pasen por una obligatoria cuarentena de 14 días para evitar cualquier riesgo de contagio de la enfermedad que puso en jaque al mundo.

Cabe destacar que para que el Manchester City vs. Real Madrid pueda llevarse a cabo con normalidad, la UEFA tendría que intervenir para obtener un permiso especial para los merengues y puedan entrar al país británico sin complicaciones para su duelo por Champions League, el mismo que los de ‘Pep’ sacaron adelante en la ida por 2-1.

TE PUEDE INTERESAR