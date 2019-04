Lo dejó 'helado': el ácido comentario del extécnico del Barcelona sobre Luka Modric y su Balón de Oro

"No tiene sentido". Así de tajante fue la respuesta de Radomir Antic, extécnico del Atlético de Madrid, Real Madrid y Barcelona en una entrevista para Goal, en la que el centro de la misma fue el Balón de Oro de Luka Modric , reconocido como el mejor del mundo de la temporada pasada.

"¿Desde cuándo Modric es el mejor pasador del mundo, si apenas da asistencias? Ni digamos ya lo que supone verle ganar el Balón de Oro como mejor jugador del mundo. No tiene sentido. Ni da asistencias ni mete goles. Para tener autoridad en el juego necesitas jugadores como De Bruyne, no como Hazard", dijo el serbio.



Y es que la polémica se armó porque el exDT del cuadro culé fue consultado por la situación de los 'grandes' de LaLiga española, el gran momento del Barcelona de la mano de Lionel Messi, de la pésima temporada del Real Madrid y por cuadro 'Colchonero' con el 'Cholo' Simeone y Griezmann.



Precisamente, también fue consultado por el delantero francés y dijo que "el Barza no necesita a Griezmann, el Real Madrid quizá un poco más", aseguró. "El Madrid debe vender y repasar el mercado para construir un nuevo proyecto. Tienen que proteger a su entrenador, que no tiene ninguna culpa de lo que está pasando porque ya estaba todo mal hecho antes de que llegara, y harán grandes fichajes. Además, como no tienen ningún título a tiro pues se habla de mercado y no de fútbol", finalizó.

