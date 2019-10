¡Se encienden las alarmas! Luka Modric se lesionó con Croacia y en el Real Madrid temen lo peor [VIDEO]

El volante croata Luka Modric encendió las alarmas en el Real Madrid este domingo, luego de salir lesionado del duelo contra Gales por la octava jornada de las Eliminatorias a la Eurocopa 2020. El centrocampista balcánico acabó malparado de un fuerte choque con Harry Wilson, al que intentó frenar con una falta en una acción de ataque del conjunto local.



Luka Modric, que no podía apoyar el pie derecho, tuvo que abandonar el terreno de juego tras ser atendido sobre el césped. Croacia no había completado los cambios y pudo ser reemplazado por Milan Badelj. El experimentado jugador del Real Madrid no pudo retirarse por cuenta propia del campo; pero, pese a que entró la camilla, optó porque el cuerpo el médico lo ayudara a salir.

Luka Modric se lesionó con Croacia y en el Real Madrid temen lo peor. (Twitter)

Madrid no solo sufre por Modric: Bale también se 'rompió'

Gareth Bale evitó la derrota en Cardiff y sostuvo las esperanzas clasificatorias de su selección, tras sumar un punto frente a Croacia (1-1), que aplazó el pase a la fase final de la Eurocopa 2020 que tiene encarrilado. Aunque el encuentro le costó al galés caer nuevamente lesionado, preocupando nuevamente al Real Madrid.



Bale terminó el choque cojeando, sin poder correr, con la pierna izquierda dañada. Ryan Giggs ya había realizado las tres sustituciones y el atacante del Madrid tuvo que permanecer en el campo hasta el final sin poder contribuir al juego de su equipo. Aún no se conoce la gravedad de las molestias, aunque a falta de dos semanas para el clásico ante Barcelona, Zinedine Zidane tendrá que lidiar con un nuevo dolor de cabeza.

