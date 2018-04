Piensa en su futuro. El croata Luka Modric expresó en una entrevista con la cadena 'SVT Sport' su deseo de jugar en la liga de los Estados Unidos, la MLS , en caso su sueño de retirarse con el Real Madrid se vea frustrado más adelante.



"Uno nunca sabe lo que puede pasar en el futuro, aún tengo dos años de contrato con el Real Madrid. Estoy feliz, siempre dije que me gustaría terminar mi carrera aquí, si es posible. Pero si no, me veo jugando en Estados Unidos", reconoció el jugador de 32 años.



El mediocampista croata también elogió el fichaje del ariete sueco Zlatan Ibrahimovic por LA Galaxy de la MLS, que generó todo tipo de opiniones. "Ibrahimovic ha sido uno de los mejores jugadores de Europa de los últimos 10-20 años. Se fue. Es su decisión, le deseo todo lo mejor y que disfrute de fútbol allí'', aseguró.



Lo quiere cerca. Modric destacó la llegada de la estrella sueca a la MLS y aseguró que ''me gustaría tenerle un poco más cerca para verlo más, para disfrutar de su magia como en los últimos años", sentenció el croata, que enfatizó en su discurso y recalcó que es feliz jugando para el Madrid en el Santiago Bernabéu.