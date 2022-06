Llegó en el 2012 por 42 millones de euros, y hasta la fecha le ha dado ya al Real Madrid cinco Champions League. La edad para él no es un problema, todo lo contrario, pues cada año que pasa luce mejor. Luka Modric renovó contrato con los ‘blancos’ una temporada más (hasta el 2023), y este jueves el croata avisó que se ve con “mucha ilusión y con el físico” para continuar dando su mejor versión.

“Estoy muy feliz, es lo que quería, y me siento muy orgulloso de seguir vistiendo esta camiseta. Me siento con mucha ilusión, con el físico para seguir compitiendo en el nivel máximo y eso lo quiero seguir haciendo en el Real Madrid”, apuntó Modric en declaraciones a ‘Real Madrid TV’.

“Creo que no hay nada más grande que el Real Madrid. Jugar en el Bernabéu es un sueño para mí y también me siento muy querido por la afición, así que quiero seguir devolviendo este cariño haciéndolo bien y dándolo todo”, añadió el croata.

Con 36 años ya encima, Luka Modric no da señales de que el físico le puede estar jugando en contra, y ha revelado su secreto para mantenerse a tope. “Obviamente, me estoy cuidando bien, trabajando mucho y dedicándome cien por cien al fútbol, creo que no hay otras cosas ni secretos”, confesó.

Cino de 14 Champions League

El croata se mostró orgulloso de formar parte de la historia del Real Madrid en Europa, y de haber sido fundamental en cinco de las 14 Champions League que luce el club en el Bernabéu. Modric también analizó la última temporada.

“Es un orgullo saber que el Real Madrid ha ganado 14 Champions y que yo estaba en cinco de ellas, es algo impresionante. Creo que todavía no somos conscientes de lo que este grupo ha hecho”, señaló.

El croata calificó el último año como “increíble” y consideró “muy difícil elegir un momento”, aunque no duda de que “todas las remontadas en la Champions son cosas que no se van a olvidar nunca”. “Ha sido una Champions épica y divertida en todos los sentidos, y son cosas que vamos a recordar todos porque ha sido algo impresionante”, expresó.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.