No se alinea con su técnico. Luka Modric, centrocampista croata del Real Madrid, aseguró que la acción del penal señalado a Militao fue una acción de “mala suerte” y resaltó que pese al empate cedido ante el Sevilla, siguen estando “vivos” y con opciones de ser campeones.

“Se nos han escapado dos puntos. Hemos hecho todo para ganar el partido. Hemos jugado bastante bien, sobre todo en el segundo tiempo hemos creado muchas oportunidades, pero no entró y al final en una jugada en la que tenemos penal, pita penal en el otro lado”, intentó explicar el croata.

“No sé si fue mano porque no lo he visto. Mala suerte pero todavía seguimos vivos, quedan tres jornadas y vamos a darlo todo hasta el final”, aseguró en Movistar+.

Modric no opinó de la acción de Militao con la contundencia que lo hicieron Zinedine Zidane o Emilio Butragueño. “Es una jugada fortuita. No la he visto, si el árbitro ha pitado penalti debe ser, él lo ha visto pero no puedo opinar. Es mala suerte en esta acción”.

Zidane estalla

“No entiendo nada. Si hay mano de Militao es mano del Sevilla también. No me ha convencido lo que me ha dicho. Nunca hablo del árbitro, pero hoy estoy enfadado. Al final es lo que hay, no vamos a cambiar nada. Estoy contento con mi partido, merecimos más porque la segunda parte fue espectacular”, dijo ‘ZZ’ sobre su conversación con el árbitro.

El Real Madrid es segundo con 75 puntos, con mejor diferencia de goles que el Barcelona y a dos unidades del Atlético de Madrid. En el campeonato, restan tres jornadas y el ‘sprint’ final será de película para los tres más grandes de España.

