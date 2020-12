El buen humor reina en Real Madrid tras la victoria (2-0) sobre Borussia Monchengladbach, la misma que los catapultó hacia los octavos de final de la Champions League. Sergio Ramos fue uno de los más contentos con el logro, pero jamás esperó que su celebración iba a terminar causando que sea el centro de las bromas a raíz de un comentario de Luka Modric.

“Era el día, era la hora, era el momento. Somos el Real Madrid”, fue la publicación original que Sergio Ramos dejó en una postal que se tomó junto al delantero francés del elenco español, Karim Benzema.

Esto generó diversos comentarios, pero resaltó el de Luka Modric, uno de sus compañeros, quien no pudo evitar referirse a la llamativa forma de vestir que había lucido el capitán de la Selección de España.

“Sergio Ramos, ¿dónde has aparcado el caballo?”, sostuvo el mediocampista croata de la escuadra merengue en un comentario como respuesta al post inicial del capitán del elenco español, acompañado de un emoji con cara riéndose.





Sergio Ramos posteó una foto con Benzema. (Captura)





Luka Modric troleó a Sergio Ramos. (Captura)

Zidane contento por la clasificación de Real Madrid

Zidane, técnico del Real Madrid, descartó que vaya a ser “el Alex Ferguson del Madrid”, dejando ver que su etapa en el banquillo no durará años y celebró que sus jugadores firmasen el mejor partido de la temporada para lograr el pase como primeros a los octavos de final de la Champions League.

“Nunca voy a ser el Alex Ferguson del Madrid, eso seguro. Quiero disfrutar de lo que estoy haciendo, no sé cuanto tiempo me voy a quedar. Ni lo pienso, solo miro el día a día y la suerte que tengo de estar en este gran club y con estos jugadores. Aún en los momentos complicados me gusta, no solo cuando ganamos. Llevo mucho tiempo en Madrid y quiero seguir un poco”, dijo en rueda de prensa.





