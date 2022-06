Ya lo había dicho el día de su acto de despedida del Real Madrid, que podría ser desde la próxima temporada rival de los ‘blancos’. El brasileño Marcelo, que confirmó seguirá en actividad, podría continuar en LaLiga Santander. Y la figura de Ronaldo Nazario, su compatriota y amigo, es clave. Según la prensa española, el lateral zurdo podría defender los colores del Real Valladolid, que está bajo la tutela del ‘Fenómeno’.

El Valladolid, del cual Ronaldo es actual presidente y dueño, se salvó la última temporada del descenso y para este curso que viene en camino quiere formar una plantilla competitiva para pelear lejos ya de los puestos de la baja.

De acuerdo al diario ‘Marca’, Marcelo podría mudarse a Pucela, y uno de los motivos que harían valorar esta posibilidad al brasileño es la cercanía a Madrid, donde reside la familia del jugador y donde se quedaría al menos por un tiempo más.

El hecho de poder viajar de forma rápida entre una ciudad y otra, debido a su cercanía, invita a un aliciente más para el brasileño, que tiene a su hijo Enzo en las inferiores de club blanco.

“No he pensado en retirarme, todavía puedo jugar y bien, creo yo. Por el cariño que le tengo al Real Madrid no va a ser ningún problema jugar contra él. He hecho todo lo que tenía que hacer por el club, y bien, si me toca jugar contra él, soy muy profesional como me ha enseñado”, afirmó Marcelo el día de su despedida del Madrid.

Así las cosas, podría darse el caso de que el brasileño pase a defender al Valladolid y volver al Bernbeú en calidad de rival. Eso sí, aún no tiene cerrado su nuevo destino. “Cuando lo tenga cerrado, hablaré por mi Instagram”, explicó Marcelo, que tiene también ofertas de Estados Unidos y Brasil.





