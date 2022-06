La aventura aún no ha terminado. El defensa brasileño Marcelo Vieira se despidió este lunes entre lágrimas del Real Madrid, donde ha militado los últimos 16 años, pero aseguró que todavía no medita la retirada del fútbol profesional. Es más, el lateral sorprendió al no descartar enfrentarse al club ‘blanco’ del que se va como jugador más laureado con 25 títulos.

“No he pensado en retirarme, todavía puedo jugar y bien, creo yo. Por el cariño que le tengo al Real Madrid no va a ser ningún problema jugar contra él. He hecho todo lo que tenía que hacer por el club, y bien, si me toca jugar contra él, soy muy profesional como me ha enseñado”, afirmó.

A unos días de que acabe su último contrato con el Real Madrid (30 de junio), el brasileño admitió que no tiene cerrado su nuevo destino. “Cuando lo tenga cerrado, hablaré por mi Instagram”, dijo Marcelo, de quien se rumorea podría volver a Brasil paa jugar por Fluminense.

Lo que sí aseguró desde ya es la posibilidad de convertirse en entrenador en un futuro. “No tengo capacidad para entrenar, tengo otras cosas que se me dan mejor. La táctica siempre ha sido raro, nunca he entendido los números, he disfrutado jugando, donde está el balón. No me veo ni creo que sea entrenador”.

Opción en Turquía

De acuerdo a la información proporcionada por Bruno Andrade, periodista de UOL Esporte, el lateral izquierda es pretendido en Fenerbahce. El club turco anunció el fichaje de Jorge Jesús como director técnico, quien ha tenido la oportunidad de ser campeón en Copa Libertadores con Flamengo en 2019.

El entrenador de 67 años tiene a Marcelo como una de sus principales prioridades en temas de fichaje desde su llegada a la Superliga de Turquía. Eso sí, la decisión todavía tendrá que esperar porque el ex Real Madrid se encuentra de vacaciones con su familia y aclaró que su futuro seguirá en Europa.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.