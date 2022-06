Aunque reveló que se había prometido intentar no quebrarse al dar su discurso, le fue inevitable. Y cómo no, luego de 15 años en el Real Madrid, club del que se va siendo el jugador con más títulos de la historia de los ‘blancos’ (25). El lateral brasileño Marcelo Viera no pudo evitar romper en llanto y emocionar a todos los presentes, en su acto de despedida, el cual estuvo presidido por Florentino Pérez.

“Quiero agradecer al club, a mis compañeros que he tenido la suerte de jugar durante todos estos años, a los entrenadores, a los utileros que son como familia, la gente que trabaja en la residencia, la gente de seguridad, los que trabajan por detrás”, reconoció así Marcelo, agradecido con todos los trabajadores del Madrid.

“Quiero agradecer al Madrid por todo esto. He despertado todos los días de mi vida con la alegría de estar en el mejor club del mundo. Mis hijos han visto que he sido capaz de jugar en el mejor club del mundo”, declaró.

Marcelo, que llegó en el 2007 procedente del Fluminense, aseguró que se marcha “con la cabeza alta”. Y dejó en claro “que esto no es un adiós”, y bromeó con Florentino Pérez al decirle reclamarle de ahora en adelante entradas para ver a sus compañeros en el Bernabéu.

Además, el brasileño advirtió que deja un legado, su hijo. “Cuando dije que el futuro del Madrid está muy seguro, digo que el Madrid es muy prometedor, como ha sido siempre. Incluyo a mi hijo, que está en la cantera. Llegué siendo un niño y me voy siendo un hombre”, finalizó.

Anécdota y palabras especiales para Raúl

Marcelo dedicó especiales para la leyenda del Real Madrid Raúl González Blanco, quien fuera su capitán cuando llegó al Bernabéu hace 15 años. El brasileño recordó un gran gesto que tuvo el exfutbolista con él y su famila y confesó que ha intentado seguir su ejemplo.

“Quiero tener mención especial con Raúl. Cuando nació mi hijo, tú como capitán me has enseñado mucho. Nos regalastes un cesto con muchas cosas y eso no se me olvida. Desde ahí empecé a verte como un ejemplo y quise seguirlo. Hoy salgo de aquí pudiendo decir que tú has sido mi ejemplo”, continúa.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR