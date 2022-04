No cabe duda que el futuro de Marco Asensio en el Real Madrid es muy incierto ya que aún no renueva su contrato y tan solo le queda poco más de un año de vínculo con el cuadro blanco. Por ello, el delantero español se encuentra en una situación algo complicada y ya son muchos los equipos que han comenzado a interesarse por sus servicios en el próximo mercado de fichajes. Sin embargo, una nueva escuadra irrumpió la carrera por el jugador y mostró que utilizará todas sus armas para lograr el traspaso del mallorquín.

Si bien es cierto, la semana pasada empezó a hacerse eco el interés del AC Milan por el delantero, a tal punto de que medios italianos aseguraron que los ‘Rojinegros’ apuraron las negociaciones para tratar de evitar que saliese competencia. No obstante, el día de hoy se ha podido conocer que un nuevo equipo peleará a como dé lugar por su fichaje.

Según la información brindada por ‘Sunday Mirror’, el Tottenham Hotspurs está dispuesto a hacer una propuesta al Real Madrid para hacerse con los servicios de Marco Asensio en el próximo mercado de verano. La fuente citada señala que los ingleses ofrecerán una cantidad cercana a los 30 millones de euros. Además, esperan aprovechar la buena relación que tienen con Florentino para agilizar los trámites.

Cabe resaltar que el atacante aún no termina de ser decisivo dentro del once titular de Carlo Ancelotti y este parece que es el motivo para que los ‘merengues’ aún no le presenten una propuesta de ampliación de contrato. Recordemos que el balear tiene vínculo con los madrileños hasta el 30 de junio de 2023 y, si sigue sin renovar, en el Santiago Bernabéu se verán prácticamente obligados a escuchar ofertas en la ventana de transferencias de verano.

Mendy regresa ante el Chelsea

Real Madrid buscará este martes ante Chelsea asegurar su clasificación a semifinales de la Champions League. Para ese desafío, el equipo merengue podrá contar con Ferland Mendy, quien se recuperó de una sobrecarga muscular en los aductores, y volvió a la convocatoria. El sancionado Eder Militao, ni los lesionados Eden Hazard e Isco Alarcón, están.

Carlo Ancelotti recupera a su lateral izquierdo titular para el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Mendy tuvo que parar tras el duelo de Stamford Bridge por problemas musculares, no jugó ante el Getafe, pero está en condiciones de hacerlo frente al Chelsea.

Su regreso está acompañado con el de los delanteros Mariano Díaz, tras problemas de vértigo, y el serbio Luka Jovic, que supera una dolencia de tobillo con la que regresó de su selección. Isco Alarcón vuelve a ser baja por faringitis. Se ha sometido a un test PCR en el que dio negativo en coronavirus.





