¡Fuerza, Marco! Asensio inicia la recuperación de su lesión en la piscina del Real Madrid [VIDEO]

El camino es largo, pero las ganas están. Marco Asensio inició sus primeros pasos de la recuperación de su grave lesión de rodilla, con trabajo en la piscina cubierta de la ciudad deportiva de Valdebebas, caminando dentro del agua para ir fortaleciendo como inicio del plan para regresar a los terrenos de juego y así volver a defender el escudo del Real Madrid cuanto antes.



Asensio cayó lesionado durante la pretemporada, el 23 de julio en el amistoso ante el Arsenal en Estados Unidos. El 7 de agosto fue intervenido en Madrid de la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de su rodilla izquierda.



El tiempo estimado de baja va en función de su evolución y lo que tarde en ir quemando etapas, por lo que oscila de los seis a los ocho meses. De momento, menos de un mes después de salir del quirófano ya camina dentro del agua y da un paso adelante en su plan de recuperación

Marco Asensio continúa con su plan de recuperación en las instalaciones del Real Madrid. (Foto/video: Real MadridTV)

La lesión y recuperación le costará a Asensio todo lo que resta de temporada. Dos días después de lo sucedido en el FedEx Field de Maryland, lugar donde se 'rompió', Marco Asensio usó las redes sociales para expresar cuál fue su sentir luego de tan duro golpe como jugador del Real Madrid. Pese a su dolencia, se mantiene más que positivo respecto a su futuro en los terrenos de juego.



"Empecé esta temporada con la ilusión renovada, cuidando hasta el más mínimo detalle de mi preparación para que fuese una gran temporada para todos los madridistas y para mí. Cuando mejor estas la vida te puede golpear en cualquier momento y en un instante cambia todo por completo", explicó en sus redes sociales hace ya un par de meses.



Los dos pedidos de Zidane para invierno

El pasado lunes se cerró el mercado de pases de verano, pero eso no significa que el Real Madrid haya puesto freno a las negociaciones de cara a la presente temporada. El invierno vendrá y Florentino Pérez tiene preparado un plan para traer dos futbolistas a su plantilla. Como se encuentra el cuadro madridista en LaLiga genera incertidumbre y se espera que los resultados en la Champions League sean mejores. Por ello, dos nombres para enero del 2020.



Se tratan de Paul Pogba y Djené Dakoman, zaguero central en el Getafe. El caso de Pogba no es reciente. Real Madrid agotó esfuerzos para cumplirle el capricho, pero el Manchester United remitió – siempre – la misma respuesta : 200 millones de euros. En Old Trafford no pensaron en dejar al galo luego de la salida de Alexis Sánchez y Romelu Lukaku al Inter de Milán.



