"La vida te golpea": Asensio publicó emotivo mensaje tras rotura de ligamentos en amistoso [FOTO]

Marco Asensio sufrió el revés más duro en su carrera profesional como futbolista. Todo sucedió el último martes en el partido amistoso que jugó con Real Madrid ante Arsenal por la International Champions Cup al presentar una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de su rodilla izquierda. Así se pierde la primera mitad de temporada con su equipo.

Dos días después de lo sucedido en el FedEx Field de Maryland, Marco Asensio usó las redes sociales para expresar cuál es su sentir luego de tan duro golpe como jugador del Real Madrid. Pese a su dolencia, se mantiene más que positivo respecto a su futuro en los terrenos de juego.

"Empecé esta temporada con la ilusión renovada, cuidando hasta el más mínimo detalle de mi preparación para que fuese una gran temporada para todos los madridistas y para mí. Cuando mejor estas la vida te puede golpear en cualquier momento y en un instante cambia todo por completo. Están siendo días muy duros para asimilar todo, pero empieza otro reto personal en mi vida y sigo confiando en que va a ser una gran temporada", dijo Asensio en un primer momento.

Asimismo, agradeció todo el apoyo brindado por los hinchas merengues. "Los mensajes y muestras de cariño me dan aún más fuerza para afrontar este reto. Les agradezco de corazón", añadió el ex Espanyol.

Marco Asensio ya no es parte de la pretemporada del Real Madrid y en los próximos días será intervenido quirúrgicamente. Rodrygo Goes y Take Kubo suenan para reemplazar en el plantel final 2019-20.

El mensaje íntegro de Marco Asensio en su cuenta oficial de Instagram. El mensaje íntegro de Asensio en su cuenta oficial de Instagram. (@marcoasensio10)

