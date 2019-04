¡Descomunal guiño! Confirman oferta de 180 millones de euros al Madrid por Marco Asensio

Entre los más 'bravos' del mercado de fichajes. Marco Asensio es otro de los futbolistas que empieza a animar y a tomar un papel protagónico en la danza de pases en Europa. El mediocampista, de irregular temporada en el Real Madrid , recibió una descomunal oferta de 180 millones de euros, reconoció su representante en entrevista para ESPN.

Horacio Gaggioli reveló que "durante el año pasado, hubo ofertas de hasta 150 y 180 millones de euros, pero Madrid no quiso escucharlas. Siempre hay interés en Marco de otros grandes clubes, preguntando si quiere irse, lo que es normal por el gran jugador que es".



Aunque, desde luego, no dijo qué clubes fueron los que lanzaron dichas ofertas.



La temporada pasada, Marco Asensio fue una de las piezas claves del Madrid de Zidane, pero en este curso, las lesiones le impidieron rendir al nivel que había mostrado, lo cual puso en dudo su continuidad en el Bernabéu. Sobre esto, Gaggioli respondió que el futbolista "solo está interesado en tener éxito allí (en el Madrid)".



"Este año ha sido difícil para todos en Madrid, no ha sido un buen año para nadie en el club. Estas cosas pueden suceder en el fútbol: todo el equipo bajó de nivel, no solo Marco", explicó el agente.



Añadió: "Tal vez hubo un mayor enfoque en Asensio, ya que antes había mostrado un nivel tan alto... había muchas expectativas y no ha funcionado este año. Pero a nivel individual no es fácil si el equipo no está jugando bien".



Finalmente, el representante de Asensio indicó que el mediocampista español "solo está pensando en la próxima temporada y en ganar nuevamente más títulos con el Real Madrid".

