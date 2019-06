Y dijo adiós: Llorente escribió emotiva carta al Real Madrid tras fichaje por el Atlético [FOTO]

Marcos Llorente dejó de ser jugador del Real Madrid. El joven volante pasó por las divisiones menores del cuadro blanco, es un hincha acérrimo del club, pero ante la falta de oportunidades (el técnico Zinedine Zidane le dijo que no cuenta con él para la próxima temporada), tomó la decisión de salir de la 'Casa Blanca'. El Atlético, ni corto ni perezoso, negoció por él y confirmó su fichaje hasta mediados del año 2024.

Al confirmarse su traspaso al Atlético, Marcos Llorente usó las redes sociales para despedirse de todo Real Madrid. Recordó cuando era solo un niño con la ilusión de ganarlo todo en el Santiago Bernabéu. Obtuvo la Champions League, pero ahora tendrá que defender al cuadro colchonero y enfrentarse a su ex conjunto en la campaña que viene.

"Yo era un niño que, como tantos otros, soñaba con jugar al fútbol. Me esforcé, sacrifiqué muchas cosas y me acerqué a hacerlo realidad. Crecí y empecé a soñar con jugar en el Real Madrid. Aprendí, dejé casi todo de lado... y se cumplió. Pero uno no debe dejar nunca de trabajar, por mucho que crezca. Ni de soñar, por mucho que se cumplan algunos sueños", fue lo que sostuvo Llorente en un primer momento.

También, resumió la entrega que le dio a la camiseta merengue en su paso por el equipo. "Hoy me voy del Madrid, de la que ha sido mi casa durante 10 años. Me voy sin nada que reprocharme y sin nada que reprochar. 'Trabajo duro, conciencia tranquila'. Alguien me dijo esa frase una vez y define bien mi vida. No he dejado de aplicarla cada día. Como no he dejado de darlo todo ni de defender los valores que desde que era un niño me enseñaron. Me llevo grandes recuerdos, muchos amigos, títulos inolvidables en noches mágicas y el respeto y cariño de todos. Gracias por vuestro apoyo y por vuestra leal exigencia. Llevaré siempre en el corazón cada día que defendí esta camiseta y que escuché vuestro aliento", añadió.

La prensa española apunta que Real Madrid habría cerrado el traspaso de Marcos Llorente a uno de sus archirrivales en España por 40 millones de euros. Con esto, recupera parte de la inversión tras las contrataciones de Luka Jovic, Eden Hazard, Rodrygo, Ferland Mendy y Éder Militao.

