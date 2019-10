Mbappé lo vale: la oferta de 300 millones de euros del Real Madrid sin entrar en conflicto con PSG

Real Madrid ya piensa en lo que será el mercado de fichajes de verano 2020. Son varios los jugadores que atraen a Florentino Pérez, pero uno es muy especial: Kylian Mbappé del PSG. Si bien la figura del atacante francés deambula por el Santiago Bernabéu hace mucho tiempo, los blancos ahora sí están dispuestos a todo por su llegada.



Según el diario 'Mundo Deportivo', en Valdebebas saben que Mbappé está valorizado en 200 millones de euros, pero ellos quieren poner 300 para convencer al PSG que lo venda. Eso sí, Real Madrid no quiere conflictos con el club francés, con el que Florentino Pérez guarda excelentes relaciones.



Kylian Mbappé alcanzó los 15 goles en su carrera. (Foto: Getty) Kylian Mbappé. (Foto: Getty)

El Madrid sabe que Mbappé será el mejor del mundo en unos años y a diferencia del 2017, no quiere dejarle escapar. Y es que en el verano de ese año, Kylian estuvo cerca del equipo merengue, pero Florentino no soltó los 100 millones que AS Mónaco pedía.



"El presidente blanco ve en el joven de 20 años a la gran figura de la próxima década y la quiere tener en el Bernabéu. Uno de los factores que tiene el Madrid a favor es la presencia de Zidane, con una gran ascendencia sobre todos los futbolistas franceses y Mbappé no es una excepción", publica la citada fuente.

¿Qué otros clubes buscan a Mbappé?

Juventus ha aprobado una ampliación de capital de 300 millones de euros. Dicha ampliación, que se revelará en el plan del club que se desarrollará entre el 2019-24, es un paso importante para consolidarse como el gran referente del fútbol italiano y como marca.



Según informa Gazzetta dello Sport, Juventus está considerando firmar a Kylian Mbappé , Neymar y Paul Pogba. Con el fuerte ingreso económico esto podría ser posible, claro también tendría que partir uno que otro jugador.

