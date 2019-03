El doble de esfuerzo: así fue la estrategia para que Mbappé diga que sí al PSG y no al Real Madrid

Se llama Luis Carlos Ferrer, jugo en Deportivo Sarmiento de Argentina y hace muchos años se encuentra en la dirección deportiva del PSG. El argentino, en una entrevista con Infobae, contó cómo convencieron a Kylian Mbappé de que se incline por el PSG y no el Real Madrid. El mismo dirigente confesó que tuvieron que trabajar el doble para convencer al delantero francés de que se quedara en Francia y no se marchara la pasada temporada a España.



“Tuvimos que hacer el doble de trabajo que el Real Madrid. Fuimos a su casa, hablamos con los familiares, les mostramos el proyecto…”, explicó Ferrer que reconoció que “por suerte Kylian nos creyó y lo pudimos cerrar. Cuando lo llamaban Zidane y Real Madrid, que venía de ganar dos Champions en ese momento, era muy difícil pensar que lo íbamos a convencer. Hicimos todo lo que uno se puede imaginar para convencerlo a él y a la familia”.



Ferrer aseguró que, tras una conversación telefónica, vio peligrar la llegada de Kylian Mbappé al PSG, pero pasó a la acción para que desechara la idea de fichar por el Real Madrid. “A la mañana siguiente tomé un avión para desayunar con su familia y contarles que debía seguir en Francia. Teníamos que convencerlos de que no era el momento de dejar el país. Uno de los puntos fue ese”, desvela. La clave, según el dirigente del club parisino, fue su idea de “quédate en Francia, demuestra aquí, que después tienes tiempo para ir a hacer una experiencia en el extranjero”, aseguró. La historia luego se sabe, Mbappé la ‘rompe’ en Francia.



Mbappé cumple su segunda temporada en el PSG y más de una vez los dirigentes han confesado que el atacante no cambiará de equipo en la próxima temporada. Kylian interesa al círculo del Real Madrid, pero sabe que su ficha es impagable en la actualidad.



