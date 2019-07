¡Tiempo al tiempo! Mbappé no piensa renovar con PSG y su fichaje por el Real Madrid sería una realidad

Rampa de salida. El PSG está muy lejos de tener un mercado de fichajes tranquilo. Primero, Neymar - por el que pagaron 222 millones de euros en 2017 - quiere dejar el club; y ahora, desde Francia apuntan que Kylian Mbappé no piensa renovar su contrato, lo que vuelve abrir la ola de rumores sobre de que su futuro estaría en el Real Madrid la próxima temporada.

Según pudo conocer este lunes el reconocido diario francés 'Le Parisien', por la cabeza de Mbappé no pasa - al menos por ahora - la idea de renovar su vínculo contractual con el Paris Saint-Germain. ¿Piensa abandonar Francia? Bueno, lo cierto es que 'Donatello' necesita tener más responsabilidades y no quiere seguir viéndose a la sombra de Neymar. El delantero es consciente de que su nombre tendrá ahora más peso, pero ni así piensa en firmar un nuevo contrato con la entidad a cargo del alemán Thomas Tuchel.



De momento, Mbappé seguirá una temporada más defendiendo los colores de la camiseta del PSG, pero no hay garantías de que siga en el verano que viene con el Real Madrid al acecho de lograr su tan anhelado fichaje. Y es que para nadie es un secreto que el cuadro 'Merengue' está a la espera de la más mínima oportunidad para intentar hacerse con los servicios del jugador de 20 años, y así arrancar con una nueva era de fútbol en la capital.



Mbappé es uno de los jugadores más caros en la historia del fútbol. PSG pagó por él cerca de 200 millones de dólares con tan solo 18 años. En estas dos temporadas, el francés no solo ha dejado encandilado a Europa con sus actuaciones en Francia y en Champions, también conquistó el mundo al ganar el Mundial de Rusia con su selección. Por ello, despertó el interés del Real Madrid y en los últimos días se habla del Manchester City.



Esto motivó a que el PSG pensara en renovarle su contrato con una ficha de 50 millones de euros anuales, una cifra con la que Mbappé pasaría a ser el mejor pagado en toda la historia, superando los 30 'kilos' que gana Neymar y los alrededor de 40 millones que percibe Lionel Messi en el Barcelona. Una locura. No obstante, el francés parece que ser de los que no se dejan llevar por la billetera y ya habría tomado su decisión de rechazar cuantos ceros le pongan en su cheque.



