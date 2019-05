¿Se dará? El precio que espera el Real Madrid acordar el fichaje de Paul Pogba

Florentino Pérez tira por Christian Eriksen ; Zinedine Zidane por Paul Pogba. Mientras está la incertidumbre por el futbolista que elegirá el Real Madrid para el mercado de fichajes , en España continúa la información del ‘plan Pogba’ que tienen los directivos madridistas en un intento por hacerse por los servicios del mediocampista galo. Puede que el precio sea una fortuna, pero la idea es bajar las pretensiones económicas del Manchester United y futbolista.



Si bien el futbolista cobra entre los 17 a 18 millones de euros netos, la idea – y como se ha dicho antes – es que el jugador rebaje sus pretensiones económicas, algo que estaría dispuesto a hacerlo, mas no el representante Mino Raiola. El otro tema es el coste de su traspaso: Manchester United quisiera – en un principio – los 200 millones de euros por el pase.



No obstante, el Real Madrid espera que se acuerde el fichaje a cambio de 150 millones de euros. La oferta máxima que presentará Florentino Pérez es esa misma, cifra que considera precisa la institución madridista por lo que se paga actualmente en el mercado y por el fútbol que ha brindado Pogba a los fanáticos de Old Trafford. Es un crack, mas no el mejor del mundo.



Pogba está dispuesto a jugar con Zidane, el mediocentro galo está dispuesto a vestir de blanco de cara a la próxima temporada, pero espera que las negociaciones entre ambos equipos terminen finiquitándose para que juegue en el Real Madrid. ¿Llegará a vestirse de blanco? Esa es ilusión de Zidane, de los madridistas y de, claro, Pogba de cambiar de equipo.



