Cuando el Real Madrid más lo extraña, cuando los hinchas aún siguen sin entender cómo lo dejaron ir, él les lanza un guiño. Álvaro Morata habló sobre su presente en el Chelsea y si bien apuntó que está feliz en Stamford Bridge, no descartó un posible retorno al Real Madrid.

El canterano surgido de 'La Fábrica' y quien también pasó por la Juventus, ofreció una entrevista al programa 'Espacio Reservado', que se emitirá el próximo 19 de febrero, sin embargo, lanzaron un adelanto de los temas que abordó Morata y lo que dijo de la 'Casa Blanca' fue lo que más llamó la atención.



"Tengo que respetar al Chelsea que ha hecho un gran esfuerzo por mí y estoy muy contento aquí, pero el Real Madrid es el Madrid siempre", señaló el delantero.



También se refirió sobre el duelo que sostendrá con los 'Blues' ante el Barcelona, por los octavos de final de la Champions League en los próximos días.



"Jugamos contra el Barcelona. Les eliminamos... (risas). Bueno, fíjate si les eliminamos", soltó el internacional español.



Álvaro Morata, por el momento, no la pasa bien, pues aún se viene recuperando de un dolor en la espalda que lo ha marginado de los últimos cinco encuentros con el Chelsea.



Me preguntas cuánto tiempo estará de baja, tal vez necesita un día, un mes o está fuera lo que resta de temporada, no sé. Estoy un poco preocupado ya que sabemos la importancia del jugador”, afirmó Antonio Conte, técnico de los 'Blues'.