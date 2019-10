El ‘Día D’ de Zidane: si no gana contra el Galatasaray, asoma Mourinho en el Bernabéu

Es el Día ‘D’ para Zinedine Zidane , aquel técnico que supo darle tres Champions seguidas al Real Madrid. Bien dicen las estadísticas que los segundos mandatos no son igual de buenos que los primeros, al punto que el equipo blanco peligra en el torneo europeo y también ha perdido el liderato en LaLiga de España en manos de su rival, el Barcelona. A Florentino Pérez no le ha gustado el nivel del equipo frente a Mallorca y ya ha preparado un ultimátum para el técnico francés: si no gana en Turquía, habrá una reunión de directorio en el Bernabéu.



El nombre que siempre aparece en carpeta en reemplazo de ‘Zizou’ es el de Mourinho. El luso no cuenta con un trabajo como entrenador en la actualidad y mantiene una buena relación con el presidente madridista, por lo que su llegada podría ser de inmediato. ‘Mou’ siempre ha respondido que volvería a dirigir si llega un proyecto interesante – imposible de rechazar – y ese es precisamente su vuelta a Madrid para tomar las riendas del Real.



Mourinho, una opción factible para Florentino Pérez. (Foto: Getty) Mourinho, una opción factible para Florentino Pérez. (Foto: Getty)

¿Cuáles son las bajas en el Madrid?

De no ganar el martes en el ‘Infierno’ de Estambul, los directivos del Real Madrid ya preparan una lista de nombres para descartarse en el mercado de fichajes de invierno. Los dos jugadores que tienen un pie y medio fuera de la institución son Isco y Lucas Vázquez, quienes pese a las oportunidades nunca supieron afianzarse en la alineación titular del equipo.



Mourinho no tiene una buena relación con Sergio Ramos, uno de los pocos jugadores que quedan en el Madrid después de su mandato. Si se acerca más a España, ambos tienen que replantearse la situación: la del bien de la institución para el resto de la temporada.



El Madrid ha arrancado LaLiga y la Champions de una manera muy irregular y también está en los jugadores en darle vuelta a la situación de la plantilla. Es ahora o nunca.



Real Madrid y Galatasaray se enfrentan el martes (2 p.m. hora peruana) por la tercera fecha del Grupo A de la Champions League 2019-20.



► De rechazar al Barcelona a vivir un calvario en Juventus: en Italia vuelven a pegarle a Matthijs de Ligt



► ¡Échales la culpa! Los cuatro señalados del Real Madrid tras la sonrojante derrota ante Mallorca por LaLiga



► Más problemas para Real Madrid: aparece otra 'novia' para Eriksen y amenaza con ficharlo a costo cero



► Para ‘reflotar’ el United: más de 150 millones por Dembélé y Rakitic para el United de Solskjaer