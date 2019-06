Quiere desmantelar su excasa: el nuevo madridista que Lopetegui pidió para su Sevilla

Se quiere llevar sus mejores recuerdos de su paso por el Bernabéu, aunque su nueva petición es muy complicada. Julen Lopetegui empezó a armar su Sevilla para la próxima temporada y no ha tardado en entregarle a Monchi su lista de refuerzos y hasta ahora se conoce que tres de los nombres son jugadores del Real Madrid. Uno de ellos, uno de los baluartes en la defensa para Zinedine Zidane.

El primero que apareció en la lista de Lopetegui fue Sergio Reguilón. Por el lateral zurdo no habría problemas en negociar la salida, pues no está en los planes de Zidane para esta temporada. El técnico merengue decidió quedarse con Marcelo y además llegó Mendy.



El siguiente nombre que saltó sobre la mesa fue Dani Ceballos. El mediocampista no seguirá en el Real Madrid por sus diferencias con Zidane, y Lopetegui ya lo pidió. De hecho, el futbolista de 22 años gozó de continuidad en la etapa de Julen.



Pero acá viene el primer nuevo encontronazo entre Lopetegui y su exequipo: Nacho Fernández. El central, que también puede jugar como lateral por cualquier de las bandas, es el otro pedido del técnico del cuadro andaluz.



Nacho fue un jugador muy recurrido por Julen Lopetegui tanto en la selección española, entre el 2016 y 2018; y en el Real Madrid , donde alineó en la mayoría de los 16 partidos que dirigió el entrenador.



Sin embargo, el canterano es uno de los 'fijos' de Zidane como pieza de recambio. Si bien el francés no lo tiene como titular (por delante están Ramos y Varane), sí lo considera como primera opción en cualquier lugar de la zona defensiva, ya sea como central o lateral, e incluso en el mediocampo.

Así, el Sevilla tendría que negociar y mucho con el Real Madrid la salida de Julen Lopetegui, quien ya suma tres pedidos de su excasa para llevarlos a Nervión. El central de 28 años no saldría del Bernabéu por menos de 30 millones de euros.

