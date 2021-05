En los últimos días, el destino de Zinedine Zidane ha sido tema de conversación para muchos hinchas del Real Madrid. Y es que el francés supuestamente le había revelado a todo su plantel que no seguiría la próxima temporada, información que fue desmentida por el propio técnico.

Zidane se tomó un tiempo tras la victoria del Real Madrid por la mínima ante Athletic Club para desmentir dicha información. Y si bien no quiso precisar cuál será su futuro, muchos creen que realmente sí se irá del cuadro merengue.

Sin embargo, los jugadores esperan que ocurra lo contrario y continúe. Nacho Fernández, quien fue el héroe del equipo tras marcar el único gol, se mostró confiado en que Zidane siga en el banquillo. No solo porque aún tiene contrato, tambíen porque todo el plantel así lo desea.

“Zidane tiene contrato, está muy ilusionado y a muerte con nosotros. Nosotros queremos que se quede. Ha salido una noticia de que nos dijo algo en una charla, no sé, el míster tiene contrato y está bien con nosotros, pero es una decisión que tomarán él y el club”, declaró Nacho en Movistar +.

El defensa merengue tambíen habló sobre la pelea que tendrán con el Atlético de Madrid en la última fecha. Los ‘colchoneros’ ganaron sobre la hora al Osasuna y el título se definirá entre ambos equipos de la capital española.

“Nuestro objetivo era ganar y que se dejaran puntos, pero queda un partido y hay opciones, han ganado al final y eso quiere decir que no es fácil. Lo último que he sabido era que iban empate, del 2-1 me he enterado ahora, pero queda un partido y a seguir peleando”, apuntó.

