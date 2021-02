No todo el madridismo está a favor de la renovación de Sergio Ramos. Y no solo del lado de directivos o hinchas, sino dentro de la propia plantilla. El defensor y capitán del Real Madrid no ha aceptado la oferta de Florentino Pérez pues implicaría aceptar una reducción de su salario. Y en esta ‘guerra’ entre club y jugador, un compañero de equipo del camero se ha puesto a favor de la institución.

Nacho Fernández ha dado me gusta en su perfil de Twitter a una publicación que habla sobre la renovación de Sergio Ramos. Es además un mensaje que va a favor del club blanco, y que está en contra de los deseos que tiene el capitán para permanecer en la entidad madridista.

El mensaje dice así: “Pasar pasa, pero a Ramos no se le puede dar un cheque en blanco para que pida lo que le dé la gana… y menos con la situación social, deportiva y económica que hay en la actualidad”.

(Foto: Twitter Nacho Fernández)

Lo esperan hasta marzo

De acuerdo al medio ‘ABC’, el Madrid le dado a Ramos el mes de marzo como fecha límite para dar una respuesta a la oferta que Florentino puso sobre la mesa en aquella reunión que se produjo en enero. Pero hay más.

El mismo medio informa que si Ramos no comunica en marzo que acepta la oferta el Madrid entenderá que quiere irse. La entidad quiere saber en marzo si el capitán acepta la oferta de dos años y el 10% menos de sueldo.

El presidente ‘blanco’ dijo que el Madrid está dispuesto a ofrecerle dos años de contrato, con un sueldo de 10,8 millones de euros anuales netos. La respuesta de Ramos fue negativa.

La reunión no terminó como ambas partes esperaban, y el camero no ha vuelto a decir ni una sola palabra desde entonces.

