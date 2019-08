Luego del "no" de Neymar: Real Madrid ya tiene el nombre del megacrack que quiere en el año 2020

Tal parece que Neymar se irá al Barcelona y no al Real Madrid para esta temporada. Cuando todo hacia pensar que el presidente Florentino Pérez iba a poner el pie en el acelerador por el crack brasilero, este solo tiene la intención de regresar a España única y exclusivamente para jugar en su ex equipo. Había ilusión en los hinchas merengues, pero el mandamás blanco tiene un as bajo la manga.

Sucede que el diario AS sostiene que si bien es cierto Real Madrid no tendrá a Neymar, la alta plana dirigencial tiene un tremendo nombre por el que pondrá la carne en el asador para la campaña 2020-21. Se trata del delantero Kylian Mbappé, figura del PSG y quien, hasta el momento, es compañero de 'Ney' en la tienda parisina.

"La principal estrategia del Madrid es que Mbappé no renueve su contrato en PSG, que acaba a mediados de 2022. Considera que el año 2020 es un periodo óptimo para buscar su contratación", es lo que apunta el citado medio en su versión web. En la 'Casa Blanca' sueñan en juntarlo con Eden Hazard y Karim Benzema para formar un tridente que meta miedo.

Mbappé, un objetivo que no es desconocido para el Bernabéu

No es la primera vez que los merengues han intentado llevarse al internacional con la Selección de Francia y campeón con su país en el Mundial de Rusia. Lo intentó en 2018, pero la dirigencia del PSG no bajaba de los 180 millones de euros con tal de sentarse a negociar.

Por otra parte y con el fichaje de Kylian Mbappé en el mediano plazo, Real Madrid debe recuperarse este fin de semana en la tercera jornada de LaLiga Santander. Luego de dejarse empatar 1-1 con Valladolid en los minutos final, visitará el domingo al Villarreal en el Estadio de la Cerámica.

Mbappé ha perdido frente al Real Madrid por la Champions. (Foto: Getty) Mbappé ha perdido frente al Real Madrid por la Champions. (Foto: Getty Images)

► Sigue las incidencias del Sorteo Champions League 2019

► Todo por Neymar: Barcelona pone a nueva figura sobre la mesa del PSG

► Los lesionados del Madrid en casi mes y medio de temporada

► PSG rechazó la última oferta del Barcelona por Neymar