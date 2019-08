Cada vez más cerca: Real Madrid ya negocia con PSG por Neymar y sorprende la forma en que llegaría

En las oficinas del Real Madrid hay agitación desde los últimas días... y no precisamente por el inicio de LaLiga Santander la próxima semana. Sucede que Neymar está más cerca que nunca de ponerse la camiseta blanca y estar como uno de los dirigidos del equipo de Zinedine Zidane. Este sábado, el diario AS da más visos de la posible llegada del brasilero a la 'Casa Blanca' en este mercado de fichajes.

El citado medio español apunta que Real Madrid y la dirigencia del PSG ya negocian para el arribo de Neymar al Santiago Bernabéu. Se menciona que los parisinos han abierto una línea de comunicación para ver si es viable que el ex Santos regrese a España, pero no precisamente al Barcelona.

En el cuadro francés saben que la relación con Neymar está completemente rota y su decisión de irse es más que fija. PSG no quiere saber nada con el 'Barza' y ve con buenos ojos que se marcha al Madrid. Lo curioso es la forma en la que se daría la operación.

Resulta que el vigente campeón de la Ligue 1 está dispuesto a que 'Ney' se marche en condición de cedido sin una opción de compra obligatoria al final de la temporada 2019-20. "Al PSG le permitiría que el jugador se revalorice y para los merengues sería una inversión menos arriesgada", añade.

Lo cierto es que Neymar no ve otro destino que no sea LaLiga. Manchester City y el United lo han tanteado, pero el deseo del ex azulgrana es jugar nuevamente en España. ¿Será con la indumentaria del Real Madrid?

