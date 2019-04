La ‘bomba’ del mercado: Real Madrid aún puede fichar a Neymar para el 2019-20

Todo puede pasar hasta el 31 de agosto. Florentino Pérez se encuentra obsesionado con Neymar y hará todo lo posible por llevarlo – algún día – al Santiago Bernabéu. Con 27 años a cuestas, el tiempo se le agota al presidente del Real Madrid , por lo que hará una última movida para hacer que el delantero brasileño empiece a empacar sus maletas con un regreso a España. ¿Cómo hará semejante proeza? Bueno, el programa de ‘El Chiringuito’ de Jugones asegura que ‘Ney’ no está del todo descartado en los planes del madridismo para este 2019.



“ El Real Madrid no descarta la opción de fichar a Neymar en la próxima temporada”, aseguraron en el programa con la posibilidad de que el brasileño decida tener un cambio de aires. Como se ha informado anteriormente, ‘Ney’ no se marcharía de Francia a menos de 300 millones de euros, por lo que Florentino Pérez debería agotar todas las arcas del club para cumplir con un futbolista que debería valer su inversión en todo lo que es merchandising.



El padre de Neymar aseguró su hijo no se moverá de París para la próxima temporada, aunque… también se había dicho lo mismo cuando firmó por el PSG y decidió abandonar Barcelona a cambio de 222 millones de euros, lo que era su cláusula de rescisión. ¿Neymar se vestirá de blanco en el 2019-2020? Todo puede pasar en el mercado de fichajes.



Pese a que Florentino Pérez quiere llevar al seleccionado del ‘Scratch’, Zidane preferiría otra opción de jugadores para el mercado de pases, como lo es Eriksen, Hazard y compañía. El comportamiento del futbolista no es muy del gusto del galo, sí fútbol no es discutible para el equipo.



