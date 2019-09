Neymar, ya fuiste: Real Madrid pasa del brasileño y apunta a un súper crack de la Premier League

► Luis Suárez: de las noches de alcohol, a convertirse en el mejor '9' del mundo por una promesa de amor [PERFIL]



Es cierto. Además del FC Barcelona, Neymar sonó durante casi todo el pasado mercado de fichajes en el Real Madrid. Distintos medios apuntaban que el brasileño iba a ser el 'bombazo' de Florentino Pérez. Sin embargo, las lesiones, escándalos y las trabas que puso el PSG para dejarlo salir hicieron que el equipo blanco desista en su contratación.



Según el diario español 'Don Balón', la decisión del Real Madrid de no fichar a Neymar es definitiva. No lo intentarán ni en invierno ni en verano del próximo ya que otro crack ocupa ahora el primer lugar de la agenda de fichajes de Zinedine Zidane y Florentino Pérez.



Hablamos de Harry Kane , el crack del Tottenham que ha sonado varias veces en Real Madrid, pero al que recién habrían decidido fichar para el 2020-21. De acuerdo a la citada fuente, en Valdebebas consideran que el inglés es el jugador que le falta a la plantilla para dar ese salto de calidad que tanto buscan.

Harry Kane confía en jugar, con Tottenham, la final de Champions League. (Getty) Harry Kane. (Getty)

Si bien los merengues cuentan con varios atacantes en este momento, ninguno termina de convencer a Florentino. Benzema no termina de 'explotar', Luka Jovic no convence, mientras que Vinicius y Rodrygo todavía no están listos para la responsabilidad de ser los goleadores del equipo.



Nadie mejor que Harry Kane para convertirse en el nuevo 'killer' del Real Madrid. El crack del Tottenham lleva varias temporadas al más alto nivel en la Premier League y no debería tener problemas para repetir sus buenas actuaciones en el Santiago Bernabéu.

Lo que viene para el Real Madrid

En otras informaciones, Real Madrid se alista para retomar la competición doméstica este domingo ante el Sevilla. El equipo de Zidane viene de un duro golpe tras caer por 3-0 ante el PSG en la Champions y está obligado a levantarse ante el líder de LaLiga Santander en el Sánchez Pizjuán.

