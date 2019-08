Zidane sabe que está hecho, pero no da pistas: "Estoy deseando que llegue el día 2", dice sobre Neymar

El entrenador del Real Madrid , el francés Zinedine Zidane no dio pista alguna sobre el presunto interés del club en incorporar al brasileño Neymar en el presente mercado de fichajes , no respondió tampoco a las preguntas sobre el tema, y expresó solo su deseo de que "llegue el día 2 para terminar con todo esto".



"Los jugadores que tengo son los que están aquí. Hasta el día 2 puede pasar de todo como en todos los clubes. Alguno se puede ir y alguno venir. Quiero que llegue el día 2 para que estas preguntas no se hagan más. Estamos centrados en el partido del sábado", dijo Zidane.



"Lo que me preocupa es el partido de sábado y nada más. Es lo que me interesa", insistió el entrenador del Real Madrid, preocupado por dar relevancia a los miembros de su actual plantilla.



"Los jugadores que están aquí tienen contrato y con posibilidades de jugar, y lo que quieren es ser importantes en esta plantilla. Del resto, veremos", aseguró ante una nueva cuestión sobre el brasileño del París Saint Germain.



"La única cosa que puedo decir es que estoy aquí para hablar de los jugadores que tengo. Es lo que me motiva. Tengo un partido el sábado y hasta el día 2 todo el mundo seguirá hablando de ello. No sé qué va a pasar, pero sí sé que tenemos un partido importante", dijo Zidane.



Si bien la prioridad de Neymar siempre ha sido volver al FC Barcelona, no puede esperar más tiempo para salir del PSG. Ya sea con los catalanes o Real Madrid, el brasileño busca todas las vías de escape y le queda menos de diez días hasta el cierre del mercado de fichajes.

