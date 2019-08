Barcelona se lamenta: Real Madrid se apura por Neymar y pedirá su cesión al PSG

Cualquier cosa puede pasar. Para nadie es un secreto que el Real Madrid está lejos aún de dar por finalizada su participación en este mercado de fichajes. El conjunto 'Merengue' quiere sumar un refuerzo más en el ataque para así poder cerrar su plantilla de cara a esta nueva temporada de fútbol en España. Es así que, dentro de los favoritos a arribar al Santiago Bernabéu, aparece nuevamente la figura de Neymar , vinculado también desde hace ya varios meses con el Barcelona.

Según pudo dar a conocer este lunes el diario español 'Sport', el Real Madrid continúa avanzando a paso lento por el fichaje de Neymar en calidad de cedido. Cuando todo hacía indicar que el Barcelona era el máximo candidato a hacerse con los servicios del astro brasileño, parece ser que las negociaciones con los 'blaugrana' se enfriaron y ahora vuelve a escena su eterno rival de la capital española.

En este sentido, el Real Madrid ha aparecido con fuerza en este nuevo giro de eventos que se presenta respecta al futuro de Neymar. Y es que, tal y como informa la citada fuente, sería la misma directiva del club parisina la que le habría informado a Florentino Pérez y a José Ángel Sánchez del rompimiento de las relaciones con el Barza para así ponerse manos a la obra.



La situación es clara. Neymar no abandonará el PSG si no es solo mediante una cesión por una temporada completa, a la que además se le tendría sumar una opción de compra no obligatoria al término del préstamo. Los franceses son conscientes que mantener al '10' es negativo para la plantilla, ya que él mismo ha confirmado a su entorno que no quiere seguir en Francia.



