¿Neymar al Real Madrid y no al Barcelona? En España hablan de las opciones que tiene de llegar

Neymar le continúa dando calabazas al PSG, todo para forzar su salida y volver al Barcelona. Por la cabeza del brasilero no pasa otra que jugar nuevamente al lado de Lionel Messi y Luis Suárez para formar el tridente 'MSN'. Pese a esto, el último miércoles se reavivó una esperanza de los hinchas del Real Madrid para tenerlo en la próxima temporada.

Y es que el diario Sport había indicado que Real Madrid estaba más que pendiente de los movimientos del 'Barza' por Neymar. Ante cualquier caída de su traspaso irían con todo. No obstante, esto está totalmente descartado. Los merengues no tienen la intención de sumarlo a sus filas, según apunta este jueves el diario AS.

"En París prefieren que Neymar fiche por el Madrid, pero no ha sido ofrecido de manera directa o a través de intermediarios. El jugador, no obstante, prioriza su llegada al Camp Nou", es lo que menciona el citado medio en su página web.

En la 'Casa Blanca' tienen un claro nombre para que se sume a su lista de 'galácticos', aunque para mediados del año 2020: el francés Kylian Mbappé. Los merengues irán con todo por el Mejor Jugador Joven del Mundial Rusia 2018 y pagarían 180 millones de euros por él.

Por otra parte, Real Madrid ya se encuentra en la ciudad canadiense de Montreal. Empezó sus trabajos de pretemporada bajo las ordenes de Zinedine Zidane y con Eden Hazard como principal novedad.

